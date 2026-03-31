В Таганроге объявлена воздушная тревога

Глава города сообщила о том, что работает ПВО и призвала сохранять спокойствие.

Сегодня, 31 марта, в 19.39 в Таганроге завыли сирены — была объявлена воздушная тревога, опасность атаки БПЛА по городу.

Глава Таганрога Светлана Камбулова напомнила об основных правилах поведения в этой ситуации: необходимо отойти от окон и укрыться в помещении с несущими стенами и без окон. При нахождении на открытой местности в автомобиле или общественном транспорте — остановить и покинуть автомобиль или общественный транспорт и укрыться в ближайших зданиях.

Также в случае атаки беспилотников категорически запрещается вести фото-, видеосъемку БПЛА, находящегося в воздухе, распространять фото, видео БПЛА в социальных сетях и мессенджерах. Нельзя пытаться самостоятельно сбить БПЛА подручными предметами и иными средствами поражения, пользоваться вблизи радиоаппаратурой, мобильными телефонами, устройствами GPS.

«При падении дрона или обломков нельзя трогать, вскрывать, передвигать или предпринимать какие-либо иные действия с обнаруженным предметом, — написала глава города. — В случае обнаружения нужно сообщить о случившемся в полицию или по номеру 112. Прошу проявлять осторожность и сохранять спокойствие!» — обратилась Светлана Камбулова к таганрожцам.

