Главная » #Образование

В Таганроге обсудили реализацию проектов по улучшению инфраструктуры образовательных организаций в этом году

На чтение 2 мин Просмотров 37 Опубликовано

Также наметили план работы на следующий год, особенно в части усиления «воспитательного» аспекта работы школ и детсадов.

#Образование

В Таганроге прошли рабочие встречи первого заместителя главы администрации города Ирины Голубевой с руководителями образовательных организаций, на которых речь шла о предварительных итогах текущего года и планах на следующий в сфере социальной политики.

Ирина Валериевна рассказала о ключевых направлениях развития Таганрога: реализации национальных проектов, улучшении системы здравоохранения, образования, культуры и спорта, а также о мерах социальной поддержки и организации детского отдыха.

В рамках программы «Сделаем вместе» в системе образования города в 2025 году реализованы проекты от граждан: ремонт спортивного зала и раздевалок в школе № 37; создание многофункциональных спортивных площадок на территории гимназии имени А.П. Чехова и школ № 9 и № 35; строительство беговой дорожки с полимерным покрытием у школы № 12. Также проведены капитальные ремонты фасадов школы № 21, детского сада № 102 и кровли школы № 24. Все образовательные учреждения были готовы к новому учебному году и успешно провели летнюю оздоровительную кампанию, отметили участники встреч.

Ирина Голубева поблагодарила коллег за совместную работу и обозначила приоритетные задачи на 2026 год: усиление воспитательной работы в образовательных учреждениях, увеличение охвата детей дополнительным образованием и расширение сети первичных отделений «Движения Первых».

Фото из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости Таганрог школа
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru