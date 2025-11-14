В Таганроге обсудили реализацию проектов по улучшению инфраструктуры образовательных организаций в этом году

Также наметили план работы на следующий год, особенно в части усиления «воспитательного» аспекта работы школ и детсадов.

В Таганроге прошли рабочие встречи первого заместителя главы администрации города Ирины Голубевой с руководителями образовательных организаций, на которых речь шла о предварительных итогах текущего года и планах на следующий в сфере социальной политики.

Ирина Валериевна рассказала о ключевых направлениях развития Таганрога: реализации национальных проектов, улучшении системы здравоохранения, образования, культуры и спорта, а также о мерах социальной поддержки и организации детского отдыха.

В рамках программы «Сделаем вместе» в системе образования города в 2025 году реализованы проекты от граждан: ремонт спортивного зала и раздевалок в школе № 37; создание многофункциональных спортивных площадок на территории гимназии имени А.П. Чехова и школ № 9 и № 35; строительство беговой дорожки с полимерным покрытием у школы № 12. Также проведены капитальные ремонты фасадов школы № 21, детского сада № 102 и кровли школы № 24. Все образовательные учреждения были готовы к новому учебному году и успешно провели летнюю оздоровительную кампанию, отметили участники встреч.

Ирина Голубева поблагодарила коллег за совместную работу и обозначила приоритетные задачи на 2026 год: усиление воспитательной работы в образовательных учреждениях, увеличение охвата детей дополнительным образованием и расширение сети первичных отделений «Движения Первых».

Фото из архива