В Таганроге обсудили методы антинаркотической профилактической работы

На чтение 1 мин Просмотров 15 Опубликовано

В Таганроге прошел круглый стол, посвященный актуальным формам антинаркотической профилактической работы в вузах и профессиональных образовательных организациях.

В его работе приняли участие первый заместитель главы городской администрации Ирина Голубева, вице-президент Ассоциации кинообразования и медиапедагогики РФ Ирина Челышева, настоятель храма Рождества Богородицы Иоанн Харченко, сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних, специалисты наркологической службы, представители образовательных организаций.

В ходе мероприятия обсуждались актуальные формы антинаркотической профилактической работы среди молодежи и различные подходы к решению проблемы по раннему выявлению вредных привычек у студентов.

Участники представили информацию о практических методах профилактической работы, направленных на формирование антинаркотического мировоззрения в молодежной среде, а также обсудили одно из важных направлений по профилактике наркомании – ежегодное социально-психологическое тестирование и обменялись практиками работы.

