В Таганроге объем инвестиций вырос на 22% по итогам прошлого года

Об этом сообщил министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев, побывав в городе с рабочим визитом.

По итогам прошлого года объем инвестиций в Таганроге вырос на 22,1%, превысив 27,8 млрд рублей. Это говорит об инвестиционной привлекательности города, отметил министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев, который в рамках своего рабочего визита в Таганрог ознакомился с работой промышленного комплекса города.

Министр посетил в Таганроге производственный комплекс компании ООО «Лазер-КМ», предприятие с широким спектром деятельности от лазерной резки и высокоточной гибки до порошковой окраски изделий, а также ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».

Ранее глава города Светлана Камбулова сообщала, что в Таганроге сегодня функционируют более 13 тыс. хозяйствующих субъектов, на которых занято 73 тыс. горожан. Всего на территории города реализуются 74 инвестиционных проекта общей стоимостью 14,9 млрд рублей, три из которых входят в губернаторскую программу приоритетных инвестиций региона. Благодаря инвестиционным проектам с начала текущего года создано 209 новых рабочих мест.

