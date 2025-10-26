Главная » Новости Таганрога

В Таганроге названы лучшие детско-юношеские футбольные команды

Во Дворце детского творчества состоялся торжественный вечер, который был посвящен подведению итогов открытого первенства Таганрога по футболу среди детско-юношеских команд.

Яркий спортивный праздник в этот день объединил всех любителей футбола –  спортсменов и тренеров, родителей юных футболистов и почетных гостей, преданных болельщиков и профессиональных игроков.  

В этом году первенство было посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В соревнованиях, которые проводились с апреля по октябрь, приняли участие 88 команд. На протяжении нескольких месяцев юные футболисты боролись за звание лучших, доказывая всем, а в первую очередь самим себе, что футбол – больше, чем спорт. Это настоящая школа жизни, которая учит начинающих спортсменов работать в команде, преодолевать трудности, и стремиться к победе.

Среди 870 участников первенства были как совсем маленькие футболисты 2018-2019 годов рождения, только начавшие свой путь в футболе, так и ребята 2010-2012 годов рождения, которые уже давно и крепко связаны с футболом. Каждый из них проявил настоящую волю к победе и показал, что такое спортивный дух. Умение бороться до конца, поддерживать товарищей, достойно принимать как победы, так и поражения – все эти качества настоящих спортсменов проявили участники Первенства.

По итогам соревнований определены победители в каждой возрастной группе:

  • 2019 г. – ДФШ «Авангард (Львы)» (тренер – Роман Меньшиков),
  • 2018 г. – ДФШ «Авангард (Львы)» (тренер – Роман Меньшиков),
  • 2017 г. – ДФК «Академия Александра Карнаухова» (тренеры – Александр Карнаухов, Александр Василенко, Анатолий Григорьев),
  • 2016 г. – ФК «Таганрог-2016-СШОР №13» (Станислав Куранин),
  • 2015 г. – Академия «Форте-2015» (тренер – Дмитрий Чоб),
  • 2014 г. – Академия «Форте-2014» (тренер – Борис Новак),
  • 2013 г. – Академия «Форте-2013» (тренер – Виталий Щенников)
  • 2010-2012 г.г. – ФК «Кобарт-2011-СШОР №13» (тренеры – Станислав Куранин и Анатолий Галян).

Как сообщает пресс-служба городской Думы, заслуженные награды лучшим из лучших вручили председатель городской Думы Роман Корякин, заместитель председателя федерации футбола Таганрога Александр Квитка и главный судья соревнований Александр Лунев. Каждый из них отметил  упорство и настойчивость, с которым на протяжении всего первенства команды стремились к победе.

«Это был удивительный сезон, полный ярких моментов, захватывающих матчей и, что самое главное, настоящей дружбы и командного духа, – поделился впечатлениями Роман Корякин. – Таганрог в очередной раз показал, что здесь футбол любят, за футбол болеют и футболом серьезно занимаются. Я уверен, что с таким ярким спортивным резервом наш футбол ждет большое будущее!».

Источник: пресс-служба городской Думы Таганрога

