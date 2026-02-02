Главная » Власть

В Таганроге назначен новый заместитель главы администрации

Владимир Бандак будет курировать внутреннюю политику и организационные вопросы администрации.

В таганрогской администрации  — новое назначение. Должность заместителя главы администрации Таганрога по внутренней политике и организационным вопросам занял Владимир Николаевич Бандак. Об этом сообщила в своих соцсетях глава города Светлана Камбулова.

Новый замглавы имеет значительный опыт работы в органах местного самоуправления Ростовской области. С 2004 по 2011 год он занимал различные должности в администрации Зерноградского городского поселения и Неклиновского района. С 2011 года по январь 2026 года руководил МФЦ.

К своим обязанностям Владимир Бандак приступил с сегодняшнего дня. Светлана Камбулова пожелала ему успехов на новой должности.

Фото: tagancity.ru

