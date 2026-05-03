В Таганроге наведен порядок на фамильном захоронении семьи дрессировщика Дурова

Работу на Старом кладбище провели сотрудники музея и волонтеры.

В Таганроге сотрудники музея Анатолия Дурова вместе с волонтерами центра молодежных инициатив «Движение вверх» провели уборку на фамильном захоронении семьи Дуровых, расположенном на Старом городском кладбище.

В ходе работ участники скосили сорную траву и сухостой, удалили мох с памятников и оград, а также вырубили разросшиеся кустарники, сообщили в пресс-службе Таганрогского музея-заповедника.

После уборки прошло памятное мероприятие — священник Никольского храма иеромонах Герман (Погорелов) отслужил панихиду.

«Отрадно видеть, что мы не просто помним Анатолия Дурова – великого артиста, дарившего людям радость, – но и молимся о нем и его семье. Сегодняшний весенний день собрал здесь и хранителей его наследия из музея, и неравнодушную молодежь», — заявил отец Герман.

Фамильный участок знаменитого циркового артиста начала XX века Анатолия Дурова находится примерно в трех метрах от одной из главных аллей кладбища. Захоронение было связано с трагическими обстоятельствами: после гибели дрессировщика под Ижевском его тело было кремировано, а урна с прахом была захоронена в могиле его матери лишь в 1998 году. На участке покоятся: Анатолий Анатольевич Дуров; Тереза Ивановна Дурова (Штадлер) – его мать; Евлампия Анатольевна Дурова-Шевченко – его сестра; Григорий Ефимович Шевченко – супруг сестры, рассказали в Таганрогом музее-заповеднике.

