В Таганроге наградили юного победителя Всероссийского конкурса «Полицейский Дядя Степа»

Талантливый таганрожец Дамир Романов учится во втором, «полицейском классе», школы № 30.

В Таганроге поздравили ученика «полицейского класса» школы № 30 Дамира Романова, который стал победителем Всероссийского конкурса «Полицейский Дядя Степа» 2025 года. Дамир поразил жюри своей оригинальной поделкой и глубоким уважением к профессии правоохранителя.

На церемонии награждения в школе № 30 присутствовали заместитель начальника ГУ МВД России по Ростовской области генерал-майор полиции Тимур Марунчак и начальник отдела морально-психологического обеспечения УРЛС подполковник полиции Михаил Галкин. Они вручили Дамиру ценные подарки и диплом Общественного совета при МВД России.

Конкурс «Полицейский Дядя Степа» проводится ежегодно с целью формирования положительного образа сотрудника органов внутренних дел и повышения престижа службы в полиции. В нем участвуют дети в возрасте от 6 до 14 лет. Ребята изготавливают поделки на правоохранительную тематику из бумаги, картона, пластилина, текстиля и других материалов.

Партнёрами конкурса выступают Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, правление «Движения Первых», российское общество «Знание», компании «VK Видео» и «ГАММА».

В финальном этапе конкурса 2025 года было представлено 270 поделок. Победителями признаны 9 школьников. Дамир Романов стал единственным представителем Ростовской области.

Работа Дамира особенно впечатлила жюри. Поделка выполнена в виде двух кирпичных стен. На одной стене размещены современные фотографии, отражающие посещение мемориалов и школьную жизнь, а на другой — изображения счастливых людей в конце Великой Отечественной войны. Таким образом, юный художник связал прошлое и настоящее, показав их взаимосвязь.

«Для стражей порядка важно видеть взгляд школьников на профессию полицейского», — подчеркнул Тимур Марунчак, поблагодарив Дамира Романова за участие в конкурсе.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области