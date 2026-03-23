В Таганроге началась подготовка к детской оздоровительной кампании — 2026

Сегодня в центре «Мир» стартовала весенняя смена.

В Таганроге власти приступили к организации детского отдыха на 2026 год, уделяя особое внимание безопасности и социальной поддержке семей. На планерном совещании в администрации города были озвучены первые итоги подготовки к предстоящей оздоровительной кампании.

Весенняя смена уже стартовала 23 марта в детском центре «Мир», она продлится до 12 апреля. На нее министерством общего и профессионального образования региона выделено 80 санаторно-оздоровительных путевок. Параллельно идет активная подготовка к летнему сезону. По данным управления соцзащиты, на сегодняшний день принято 452 заявки на предоставление 1117 бесплатных путевок. Из них 612 предназначены для санаторного отдыха с лечебно-профилактическим уклоном, а 505 — для оздоровительного, направленного на общее укрепление иммунитета.

Особый фокус в распределении мест делается на поддержку льготных категорий, подчеркнула глава Таганрога Светлана Камбулова. Уже поданы заявки на оздоровление 185 детей из многодетных семей и 118 детей из 96 семей участников СВО.

Для родителей, которые организуют отдых самостоятельно, продолжает действовать механизм компенсационных выплат. На сегодня граждане уже получили возмещение за 143 приобретенные путевки на общую сумму 3,1 млн рублей.

«Наша главная задача, чтобы каждый ребенок провел каникулы с пользой для здоровья, набрался сил и получил яркие впечатления», — подчеркнула глава города.

Фото: Telegram-канал Юрия Слюсаря (из архива)