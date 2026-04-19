В Таганроге началась плановая акарицидная обработка зелёных зон отдыха от клещей

В Таганроге стартовали плановые работы по дезинсекции зеленых зон, сообщает МКУ «Благоустройство». Специалисты приступили к акарицидной обработке территорий, где традиционно отдыхают горожане, с целью уничтожения иксодовых клещей. Одним из объектов, где велись работы, стала роща «Дубки».

В течение апреля запланирован целый комплекс мероприятий. Помимо дезинсекции от клещей с помощью специальных препаратов, будет проведена проверка ее эффективности.

Также специалисты обследуют город на наличие комаров и проведут ларвицидную обработку для уничтожения их личинок в местах размножения. Используемые средства безопасны для людей.

Параллельно началась дератизация — комплекс мер по борьбе с грызунами на городских территориях. Обработке подвергнутся места, где есть риск их появления, включая зоны вблизи контейнерных площадок. Важно отметить, что работы по дератизации на территориях, прилегающих к многоквартирным домам (включая контейнерные площадки на придомовой территории), проводятся управляющими компаниями этих домов.

