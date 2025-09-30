Главная » Культура

В Таганроге на улице Театральной открылась третья модельная библиотека

Общая сумма финансирования проекта третьей модельной библиотеки составила более 8 млн рублей.

30 сентября в Таганроге открылась третья модельная библиотека, которая станет первой библиотекой для семейного чтения.

«Филиал № 10 на улице Театральной, 6 получил новую жизнь после капитального ремонта и модернизации», — рассказала глава города Светлана Камбулова.

Реализация проекта стала возможной благодаря участию в национальном проекте «Семья». Общая сумма финансирования составила более 8 млн рублей, из которых: средства федерального бюджета — 7,8 млн рублей, средства областного бюджета — 160 тыс. рублей, средства местного бюджета — 48,9 тыс. рублей.

Теперь это современная библиотека с продуманным интерьером, эргономичной мебелью, современным оборудованием и богатым выбором литературы. Здесь созданы комфортные условия для приятного отдыха и занятий.

«Уверена, что эта модельная библиотека станет любимым местом для каждого жителя микрорайона, особенно важна она будет для семей с детьми. Ведь именно здесь будут возрождаться традиции семейного чтения, общего обсуждения прочитанных книг, что всегда способствовало сплочённости поколений и глубокому общению среди близких людей», — подчеркнула Светлана Камбулова.

Напомним, первая модельная библиотека была открыта в Таганроге в 2020 году на базе детского библиотечно-информационного филиала № 1 имени Н. Островского по улице Щаденко, 20 А. Вторая начала работать в 2023 году на базе юношеского библиотечно-информационного центра–филиала № 9 по улице Свободы, 29.

Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой

дети модельная библиотека Светлана Камбулова Таганрог хорошие новости чтение
