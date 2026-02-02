В Таганроге на улице Дзержинского появилась третья аптека для льготников

2 февраля в Таганроге начнет работу новая аптека для льготников. Ее открытие в районе Нового вокзала организовано при поддержке управления потребительского рынка городской администрации.

Аптека № 82 сети «Аптеки Дона» (АО «Ростовоблфармация») будет обслуживать рецепты, выписанные по льготным программам, а также осуществлять розничную продажу обычного ассортимента медикаментов. Учреждение расположено на улице Дзержинского, 183, рядом с остановкой «Ивана Голубца». Связаться с аптекой можно по телефону +7 (961) 323-38-09, ее режим работы — ежедневно с 09.00 до 21.00.

Таким образом, в городе теперь будут функционировать три специализированные точки для льготного обеспечения: помимо новой аптеки № 82, это аптека № 50 на Гоголевском переулке, 23 (тел.: 8 (863) 61-22-29) и аптека № 54 на ул. Чехова, 355 б (тел.: 8-961-323-37-85).

По всем вопросам, связанным с получением льготных лекарств, жители могут обращаться на «горячую линию» областного минздрава по телефону 8 (863) 263-20-50.

Изображение от bearfotos на Freepik