Главная » Город

В Таганроге на улице Дзержинского появилась третья аптека для льготников

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

2 февраля в Таганроге начнет работу новая аптека для льготников. Ее открытие в районе Нового вокзала организовано при поддержке управления потребительского рынка городской администрации.

Город

Аптека № 82 сети «Аптеки Дона» (АО «Ростовоблфармация») будет обслуживать рецепты, выписанные по льготным программам, а также осуществлять розничную продажу обычного ассортимента медикаментов. Учреждение расположено на улице Дзержинского, 183, рядом с остановкой «Ивана Голубца». Связаться с аптекой можно по телефону +7 (961) 323-38-09, ее режим работы — ежедневно с 09.00 до 21.00.

Таким образом, в городе теперь будут функционировать три специализированные точки для льготного обеспечения: помимо новой аптеки № 82, это аптека № 50 на Гоголевском переулке, 23 (тел.: 8 (863) 61-22-29) и аптека № 54 на ул. Чехова, 355 б (тел.: 8-961-323-37-85).

По всем вопросам, связанным с получением льготных лекарств, жители могут обращаться на «горячую линию» областного минздрава по телефону 8 (863) 263-20-50.

Изображение от bearfotos на Freepik

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

льготники новости Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru