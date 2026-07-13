В Таганроге на пляже «Елисеевский» спасли тонувшую бабушку с внуком и пятерых подростков

Инциденты, закончившиеся благополучно, произошли в минувшие выходные.

Субботний день 11 июля выдался особенно жарким. Неудивительно, что таганрожцы и гости города решили спрятаться от зноя в волнах Таганрогского залива. Юлия Владимировна с внуком Володей в этом году впервые выбрались на море — на пляж «Елисеевский». Мальчик успешно перешел во второй класс и бабушка, желая порадовать внука, взяла напрокат сапборд. В последнее время это морское развлечение стало особенно модным среди отдыхающих.

Плыть на нем было весело и интересно. Но в какой-то момент, когда оба стояли на сапе, бабушка с внуком оказались в воде. Это произошло недалеко от Елисеевского пляжа, в районе буйков.

«Даже подумать не могла, что море здесь окажется таким глубоким. С моим ростом 1 метр 65 сантиметра я ушла под воду с головой», — рассказывает женщина.

Любой человек в такой ситуации может растеряться, тем более что в этот день был довольно большой прилив. Почувствовав под ногами дно, Юлия Владимировна с силой оттолкнулась, надеясь, что наверху сможет схватиться за сапборд, но рядом его не оказалось. Ветер относил сап в сторону, догнать не удавалось. К тому же за шею обхватил внук, в испуге сильно прижавшийся к бабушке…

В это время неподалеку находился директор пляжа «Елисеевский» Сергей Лапин. На женщину, которая барахталась в море, поднимая из воды мальчика, ему указали встревоженные отдыхающие. Опытный взгляд мгновенно оценил ситуацию и принял единственно верное решение. Взревел мотор гидроцикла — на этом небольшом отрезке морского пути Сергей Анатольевич, наверное, выжал из него всю возможную скорость. Движения были выверены и точны — недаром директор многократно инструктировал спасателей «Елисеевского».

Первым усадил на сиденье гидроцикла мальчика. К этой минуте, женщина, выбившись из сил, потеряла сознание. Поднять ее на скутер оказалось делом непростым. Помогли любовь к спорту, отличная физическая подготовка и, пожалуй, первый взрослый разряд по плаванию.

Когда Сергей Лапин и спасенные им люди благополучно высадились на берег, отдыхающие, с тревогой наблюдавшие за происходящим, встретили их аплодисментами.

Мы познакомились с участниками этой истории. Юлия Владимировна работает бухгалтером на одном из городских предприятий. Вова учится в школе. Они благодарят Сергея Лапина за спасение.

«Больше всего испугалась за внука», — говорит таганроженка.

«Можно сделать вывод, что на пляжах нужны не весельные спасательные лодки, а транспорт побыстрее, — констатирует Сергей Лапин. – Если бы не быстроходный гидроцикл, помощь могла бы не успеть».

Он подвел нас к информационному стенду, где размещены памятки «Руководство для помощи утопающему» и «Первая помощь пострадавшему на воде».

«Знакомы ли вы с этими правилами?» – обратился он к женщине.

Она промолчала в ответ…

Кстати, Елисеевский — единственный частный пляж в нашем городе. В этом году он отмечает 20-летие со дня основания. И по праву находится в ряду самых любимых мест отдыха горожан и гостей Таганрога.

Вот такая история, которая легко могла бы закончиться плачевно. Надеемся, те, от кого зависит безопасность людей на воде, сделают главный вывод: море не терпит безответственности.

А сегодня стало известно, что в воскресенье, 12 июля, история почти повторилась. Пятеро подростков на сапах не смогли противостоять порывам ветра. Как мальчишки не пытались орудовать веслами, их уносило в море. За 10-15 минут отнесло примерно на полтора километра.

На помощь пришли спасатели пляжа «Елисеевский» — зацепили гидроциклом и отбуксировали на берег. И это «приключение» окончилось благополучно. Интересно, в очередной раз тоже повезет?

Анатолий ИВАШОВ, фото автора