В Таганроге московские волонтеры познакомились с Добро.Центром «Луч Надежды»

В Таганроге Добро.Центр «Луч Надежды» посетила делегация представителей движения Мосволонтёр. Они побывали в донском регионе, в том числе, чтобы обменяться наработками и практиками с Ресурсным центром добровольчества ДонВолонтер.

Директор Добро.Центра Сенильга Бартенева вместе со специалистом Светланой Жуковской, волонтерами и подопечными Центра провели живую и увлекательную экскурсию, рассказывая о реализуемых здесь проектах.

Приветствуя в Добро.Центре гостей из столицы, начальник отдела по работе с общественными объединениями администрации Таганрога Данила Захаров рассказал, что наш город — город воинской славы и добрых, креативных людей. Город гордый, самодостаточный. Он отметил, что из века в век Таганрог ярко представлен в различных сферах умными и талантливыми личностями, и движение добровольчества тоже не обделено такими людьми. И подчеркнул, что уютное гостеприимное пространство Добро.Центра «Луч Надежды» — плод огромного многолетнего труда Сенильги Бартеневой.

«В нашем современном мире много всего завязано на финансовую составляющую, приходится много трудиться, чтобы обеспечивать семью. При этом существуют замечательные люди, которые, не считая своих дней и часов, занимаются тем, что несут добро окружающим. Здесь создаются условия, чтобы не только люди с ограниченными возможностями здоровья, с которыми Сенильга Эмильевна занимается, но и волонтеры чувствовали себя комфортно. И администрация города тоже посильно старается помогать в таких замечательных начинаниях», — сказал Данила Сергеевич.

Сенильга Бартенева отметила надежного стратегического партнера «Луча Надежды» — Таганрогский институт им. А. П. Чехова. Заместитель декана факультета психологии и социальной педагогики, доцент кафедры психологии Александр Макаров рассказал гостям из Москвы о том, как появилась идея войти в проект «Содружество Добрых городов России». И как ее удалось осуществить при поддержке администрации Таганрога. А также о том, что эта инициатива позволит получать методическую и финансовую поддержку реализуемых в городе социально значимых проектов.

«Это возможность совместно проводить различные акции, объединяя ресурсы НКО, учреждений образования, культуры. Благодаря проекту «Добрый Таганрог» мы смогли выпустить книгу, отражающая идею развития в благотворительности в стране и в нашем городе (монография «Традиции благотворительности в России и в Таганроге», авторы — профессор кафедры психологии ТИ имени А.П. Чехова Татьяна Скуднова и доцент Александр Макаров, создана поддержке Сенильги Бартеневой, примечание автора)», — подчеркнул Александр Макаров.

Сенильга Бартенева отметила, что главные направления в работе Добро.Центра «Луч Надежды» – психо-коррекция и трудовые навыки. Это необходимо для успешной социализации ребят с особенностями здоровья. Она поделилась историей о некоторых успехах и лучших практиках центра. Два года назад команда АНО «Луч Надежды» приняла участие в конкурсе молодежных бизнес-проектов в рамках муниципальной программы администрации Таганрога «Экономическое развитие и инновационная экономика». Неожиданно для себя ребята победили.

«С тех пор предприниматели нас поддерживает», — подчеркнула директор Добро.Центра.

Она рассказала о программе самоадвокатирования, благодаря которой подопечные центра с ментальными нарушениями научились самостоятельно добираться из дома в общественном транспорте, оплачивать покупки в магазине, выполнять разные поручения. Это способствует их самостоятельности и социально – бытовому ориентированию.

«Свои наработки мы выложили в открытый доступ, пусть это станет ориентиром для кого-то», — сообщила Сенильга Бартенева.

Она также поделилась с гостями информацией о проекте «Эхо души» для реабилитации участников боевых действий, с которым работает команда профессиональных психологов, подключая магистрантов из ТИ имени А. П. Чехова. Ребятам из Мосволонтера также знакома сфера реабилитации участников СВО.

Во время совместного чаепития здесь говорили о ценности добровольчества в современном обществе, об имидже волонтёра и об участии во Общероссийском проекте взаимопощи #МЫВМЕСТЕ.

В Таганроге московские волонтеры пообщались также с координатором волонтерского движения «Никто, кроме нас!» Юлией Кузнецовой, с руководителем проекта ЦМЛ «Движение вверх» Алексеем Кочетковым, а также руководителем Добро.Центр #ТагВолонтер Екатериной Иванченко, получили много впечатлений, обменялись идеями. Увлеченность добрыми делами позволяет найти общий язык с самыми разными людьми и в любом городе.

Марина ДАРЕНСКАЯ, фото автора