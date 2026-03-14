В Таганроге Михайловский район до вечера остался без электричества

Ограничение подачи ресурса связано с плановыми ремонтными работами.

14 марта Неклиновский РЭС проводит работы по замене опоры по ул. Михайловской, 58.

«С 10 до 17 часов ограничена подача электроэнергии в Михайловском районе», — сообщает МКУ «Управление защиты от ЧС Таганрога.

Потребителей просят быть внимательными — возобновление подачи электроэнергии будет произведено без предупреждения.

Фото: Россети Юг из архива