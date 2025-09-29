Главная » #Промышленность

В Таганроге лучшим работникам машиностроительной отрасли вручили награды в честь профессионального праздника

Торжественное мероприятие состоялось 26 сентября в администрации города.

В Таганроге отметили День машиностроителя и наградили лучших представителей отрасли. Сегодня в городе функционируют более 10 предприятий машиностроения. Это завод «Прибой», «Красный котельщик», «Красный гидропресс», ТАНТК им. Г.М. Бериева», 325-й АРЗ, «ПромТяжМаш», «Северсталь Стальные Башни», «Мегалист-Таганрог»,  «Миртек», ПАО и др.

Машиностроительная отрасль зародилась в Таганроге в 19 веке с основания завода «Красный котельщик». Современная экономика немыслима без машиностроения – важнейшей отрасли обрабатывающей промышленности. Ни одно предприятие не может существовать без машиностроительной сферы, ведь благодаря ей создаются станки и оборудование для работы все промышленности.

«Продукция машиностроительной отрасли во все времена была востребованной, а ценность специалистов возросла до небывалых масштабов, особенно сейчас, в условиях внешнеполитического санкционного давления на нашу страну», — подчеркнул заместитель главы администрации города Таганрога по вопросам экономики Олег Шеховцов, поздравляя машиностроителей с их профессиональным праздником.

В завершение мероприятия за высокий профессионализм, добросовестный труд благодарственными письмами администрации города Таганрога награждены лучшие сотрудники таганрогского машиностроения.  

