В Таганроге коммунальщики устранили 70 аварий на водопроводных сетях

В Таганроге 70 аварий на водопроводных сетях устранили специалисты МУП «Управление «Водоканал» за неделю. Сейчас работы ведутся еще по пяти адресам. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Она отметила, что, несмотря на высокий износ инфраструктуры, сотрудники коммунальной службы прилагают максимум усилий для восстановления нормального режима водоснабжения на участках, где возникли аварии.

«На этой неделе ремонтные бригады выполняют работы по пяти адресам: ул. Инициативная, 66, ул. Бабушкина, 10, ул. Колодезная — пер. Автодоровский, пер. 8-й Новый — ул. 4-я Линия, пер. 16 Новый — ул. 3-я Линия», — сообщила Светлана Камбулова в своем telegram-канале.

Напоминаем, что оперативная информация о коммунальных авариях и сроках их устранения публикуется на странице УЖХХ и на официальном сайте таганрогского «Водоканала».

Фото tagancity.ru (из архива)