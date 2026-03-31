В Таганроге коммунальные службы приводят в порядок «ливневки» и очищают от грязи прибордюрную часть дорог

В городе продолжается активная уборка после зимнего сезона.

В Таганроге коммунальщики продолжают работы по приведению города в порядок поле зимы. В частности, идут плановые работы по содержанию ливневой канализации, направленные на предотвращение подтоплений улиц. В минувшие выходные муниципальные службы провели ряд мероприятий по очистке и покраске решеток.

30 марта рабочие покрасили решетки ливневок на улице Чехова, на участке от Смирновского переулка до дома №155. В тот же день была выполнена очистка водоотводных лотков на Гоголевском переулке, от улицы Чехова до улицы Розы Люксембург, с обеих сторон проезжей части. В результате было вывезено 5 кубометров накопившейся грязи и мусора.

На следующий день, 31 марта, после прошедших дождей специалисты провели мониторинг состояния городской ливневой системы. Были оперативно прочищены засорившиеся решетки на четырех улицах: на Театральной ликвидировано 4 засора, на Вишневой – 2, на улице Сергея Шило – 2 и на Ломоносова – также 2.

Параллельно сотрудники МКУ «Благоустройство» начали масштабную работу по очистке прибордюрной части дорог от грязи. Работы ведутся на двух десятках улиц и переулков в разных районах города, включая Чехова, Александровскую, Большую Бульварную, Николаевское шоссе, Ленина и другие. На данный момент эти работы еще не завершены. Всего в мероприятиях было задействовано 52 человека и 11 единиц спецтехники: 5 автомобилей «Газель», 3 мини-погрузчика «Бобкет» и 3 самосвала «Камаз».

Фото: МКУ «Благоустройство»