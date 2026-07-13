В Таганроге карто-ямочный ремонт дорог планируют завершить к 20 июля

13 июля на планерном совещании в администрации Таганрога обсуждались вопросы текущего состояния дорожного ремонта и благоустройства, рассказала глава города Светлана Камбулова.

Как доложил руководитель МКУ «Благоустройство» Артур Григорян, на нескольких улицах работы уже завершены.

В частности, на улице Спортивной уложено 1 690 квадратных метров нового асфальта. На улице Галицкого асфальтирование дорожного полотна выполнено в полном объеме, сейчас идет приемка работ. На улице Ломоносова (на участке от 2-й Советской до Богдана Хмельницкого) ремонт также завершен: заасфальтировано 1 350 квадратных метров, объект принят.

В ближайшие дни дорожники приступят к новым задачам в рамках муниципального контракта на содержание дорог и устранение деформаций покрытия. Сумма контракта составляет 26,9 миллиона рублей. Работы начнутся уже завтра на улице Ломоносова (от Богдана Хмельницкого), в районе Северной площади, а также на улице Розы Люксембург и 10-м переулке. Завершить карто-ямочный ремонт планируется к 20 июля.

Отдельно на совещании затронули вопрос покоса сорной растительности. Подрядная организация уже приступила к четвертому покосу в этом сезоне. Из-за погодных условий трава растет быстро, к тому же приближается сезон цветения амброзии, поэтому темпы работ снижать нельзя.

«Заместителю главы Егору Долматову поручено ежедневно контролировать ситуацию. Вопросы жилищно-коммунальной сферы остаются для нас приоритетными», — подчеркнула глава Таганрога Светлана Камбулова.

Фото: канал в МАХ Егора Долматова