В Таганроге капитально отремонтируют ливневку и решат проблему размытия грунта на улице Чехова

В Таганроге планируют капитальный ремонт изношенной ливневой канализации на улице Чехова. Работы на участке между Смирновским и Гоголевским переулками запланированы на второй квартал текущего года, сообщила глава города Светлана Камбулова.

Этот объект, расположенный в историческом центре, был построен еще в советский период и за долгие годы эксплуатации пришел в неудовлетворительное состояние. Система перестала справляться с нагрузкой, что регулярно приводит к образованию больших луж после осадков и размыву грунта. Как отмечают жители, это создает неудобства и угрожает целостности дорожного покрытия.

«Мы понимаем, насколько эта проблема влияет на комфорт и безопасность горожан, особенно в сезон дождей. Поэтому приняли важное решение: капитальный ремонт данного участка включен в план работ на второй квартал», — пояснила Камбулова.

По ее словам, реализация проекта позволит устранить хронические проблемы и обеспечить надежную работу инфраструктуры. Все необходимые мероприятия должны быть завершены до конца октября 2026 года. В администрации пообещали приложить усилия для того, чтобы минимизировать неудобства во время проведения ремонта.

Фото: telegram-канал Светланы Камбуловой

