В Таганроге кандидат в губернаторы Дона от «Пенсионеров России» пришёл на избирательный участок с внуками

Юрий Климченко проголосовал на выборах губернатора Ростовской области вместе с супругой и внуками в воскресенье, 14 сентября.

В регионе идёт третий день выборов. Кандидат в губернаторы Ростовской области от партии «Пенсионеры России — за социальную справедливость» Юрий Климченко проголосовал на участке в Таганроге.

«Я голосовал за справедливость для всех. Чтобы старшее поколение чувствовало внимание и заботу, а молодёжь оставалась жить и работать в нашем родном регионе, уверенно строила планы. Призываю всех не оставаться в стороне. Ведь голос каждого определяет наше общее будущее», — сказал Юрий Климченко.

А 18 летний внук Юрия Климченко, Андрей, голосовал на другом участке в Таганроге — в школе № 22, где учился его дед. Для молодого человека это первые в жизни выборы.

«Для меня дед с детства был примером, никогда не пропускал выборы. Всегда говорил, что это большая ответственность. Поэтому сегодня я тоже на участке, голосовать — это взрослая позиция», — сказал Андрей.

Выборы в Ростовской области проходят с 12 по 14 сентября. Избиратели голосуют за кандидатов в губернаторы, а также участвуют в дополнительных выборах депутата законодательного собрания региона по Орловскому избирательному округу № 13 и депутатов представительных органов муниципальных образований. За ходом голосования следят более 13 тысяч наблюдателей.

Как сообщает областной избирком, на 12 часов свой выбор сделали уже более 48,63 % жителей Дона.