В Таганроге из-за ремонта и спила деревьев отключили свет на нескольких улицах

16 марта в Таганроге до конца рабочего дня на нескольких улицах отключили электричество из-за плановых работ, сообщает telegram-канал городской администрации.

Отключение света связано с проведением ремонтных работ в районе улиц Ломоносова, Театральной и Вишневой. Одновременно подача электроэнергии ограничена в районе пересечения переулка Смирновского с улицей Чехова, где специалисты занимаются спилом деревьев.

Все работы планируется завершить до 17.00.

Фото rosseti-yug.ru