В Таганроге из-за аварий 16 многоквартирных домов остались без тепла

В городе продолжаются работы по запуску отопления. Напомним, отопительный сезон в Таганроге стартовал 15 октября.

По данным на вечер 26 октября, в работе по запуску теплоснабжения остаются 14 домов, в том числе дома, питающиеся от новой модульной котельной на ул. Александровской, 68 (пер. Лермонтовский, 19, 19/1, 20, ул. Александровская, 51, 68).

«В настоящее время идет проверка оборудования. Запуск котельной запланирован на 28 октября», — сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова.

На 16 МКД из-за порывов на сетях подача теплоснабжения временно прекращена. Это дома, расположенные по ул. Л. Чайкиной, 57; ул. Яблочкина, 8; ул. Б. Бульварной, 5/1; ул. Седова, 5, 7; ул. Транспортной, 56, 60; ул. Комарова, 4 и ряд других. Больше всего аварий зафиксировано на теплосетях, где предстоит выполнить капитальный ремонт.

«С начала отопительного сезона здесь произошло уже 18 порывов. Все они устранены. На двух участках на ул. П. Тольятти капитальный ремонт выполняется», — уточнила глава города.

За два выходных дня, 25 и 26 октября, аварийные бригады ликвидировали порывы на сетях и восстановили теплоснабжение по следующим адресам: ул. Л. Чайкиной, 45; ул. Дзержинского, 144/3; ул. Морозова, 4, 4/3; ул. Инициативная, 44; пер. Каркасный, 11.

Работы продолжаются.

«Аварийные бригады прилагают все усилия, чтобы устранить порывы в максимально короткие сроки. Ситуация на моем личном контроле», — заверила горожан Светлана Камбулова.

Фото Telegram-канал Светланы Камбуловой (из архива)