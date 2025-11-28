В Таганроге из-за аварии на коллекторе ограничено движение между улицами Кузнечной и Чехова

Вечером 28 ноября на самотечном канализационном коллекторе в переулке Смирновском произошла авария.

«В связи с этим затруднено движение автотранспорта на участке между улицами Кузнечной и Чехова», — предупредила глава Таганрога Светлана Камбулова.

На место аварии оперативно выехал заместитель главы администрации города Егор Долматов вместе с руководителем «Водоканала» Максимом Несновым. Бригады «Водоканала» уже приступили к ликвидации аварии.

Автомобилистам до завершения аварийно-восстановительных работ рекомендуют выбирать альтернативные маршруты движения.

Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой