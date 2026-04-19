В Таганроге из-за аварии на электросетях остались без света 11 улиц и переулков

Днем 19 апреля в Таганроге произошла авария на электросети, в результате чего без света остались жители 11 улиц. Об этом сообщает платформа «ЖКХ под контролем».
Технологическое нарушение на линии электропередачи напряжением 6 кВ зафиксировано в 14.20. По данным сервиса, отключение коснулось улиц Греческой, Фрунзе, Петровской, Ленина, Социалистической, Харьковской, Акушерской и Конторской. А также Смирновского, Гоголевского и Крестьянского переулков.
Специалисты оценивают время восстановления подачи электроэнергии до 18.00. Энергетики предупреждают, что включение электроэнергии будет возобновлено без предупреждения. Будьте осторожны.
