В Таганроге из-за аварии на электросетях более 300 человек остались без света

21 октября на объектах электросетевого хозяйства ООО «РСК» в Таганроге произошла авария.

«В данный момент нарушено электроснабжение более 300 абонентов в многоквартирных домах по адресам: 1-й Новый переулок, 35-7 и улица 3-я Линия, д. 4», — сообщили в УЖКХ Таганрога.

В настоящее время при содействии с ПО ЮЗЭС ПАО «Россети-ЮГ» принимаются меры по выявлению причины аварийной ситуации для последующего восстановления электроснабжения указанных домов.

О завершении работ жителей города пообещали проинформировать дополнительно.

