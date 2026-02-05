Главная » Новости Таганрога

В Таганроге из-за аварии автобусы идут с отклонениями от графика

Движение будет восстановлено после устранения последствий ДТП.

В Таганроге сегодня, 5 февраля, движения общественного транспорта по нескольким маршрутам осуществляется с отклонениями от графика. Это связано с произошедшими утром дорожными авариями на одной из основных магистралей города — ул. Дзержинского, сообщили в администрации Таганрога.

Речь идет о маршрутах автобусов: № 2-Т, № 31, № 35, № 36, № 73, № 74 осуществляется с отклонениями от графиков. Пассажирам стоит учитывать это при планировании своих поездок по городу. Движение в рамках графика будет восстановлено после устранения последствий ДТП.

