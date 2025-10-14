В Таганроге ищут семью для Вероники, Евгения и Ивана

«Таганрогская правда» продолжает рассказывать о ребятах, нуждающихся в семейном устройстве. В рамках акции «Ищу семью» мы помогает детям, воспитывающимся в учреждениях господдержки, найти новый дом и любящих родителей.

Сегодня мы знакомим вас с Вероникой, Евгением и Иваном, которые мечтают о тепле домашнего очага.

Веронике 17 лет, добрая и отзывчивая девочка с карими глазами и темными волосами. Дружелюбная, отзывчивая, послушная и застенчивая. Вероника с удовольствием посещает кружки и секции художественно-эстетического, физкультурно-оздоровительного и декоративно-прикладного направлений, а также занятия кукольного театра. Девочка любит животных, занимается адаптивной верховой ездой на базе конного казачьего центра «Атаман», общение с лошадьми приносит ей радость и придает ей уверенность в себе. Музыкальные и танцевальные занятия помогают Веронике выражать свои эмоции. Братьев и сестер нет.

Евгению 17 лет. Добрый и ласковый мальчик с серыми глазами и светло-русыми волосами. Спокойный, ответственный, общительный и дружелюбный. Женя посещает кружок кукольного театра, занятия по адаптивной верховой езде в конном казачьем центре «Атаман», с удовольствием участвует в музыкальных и танцевальных занятиях. Он любит посещать театр и цирковые представления, кататься на велосипеде и самокате. Братьев и сестер нет.

Ивану 14 лет. Общительный сероглазый и русоволосый мальчик. Веселый, активный, жизнерадостный, дружелюбный. Ваня с удовольствием посещает кружки и секции художественно-эстетического, физкультурно-оздоровительного и декоративно-прикладного направлений, а также занятия кукольного театра. Он занимается адаптивной верховой ездой на базе конного казачьего центра «Атаман». В свободное время Ваня любит игры на свежем воздухе, лепить из пластилина, собирать мозаичные узоры, раскрашивать раскраски, кататься на самокате. Братьев и сестер нет.

У всех детей 5-я группа здоровья. Возможные формы устройства детей — усыновление, опека, попечительство.

По всем вопросам обращайтесь в отдел опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних управления образования Таганрога (пер. Красногвардейский, 1, кабинет 12, тел. 8(8634) 64-89-98).

