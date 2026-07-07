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В Таганроге ищут новую семью для двух родных сестер — Веры и Мирославы

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Сейчас девочки воспитываются в городском центре помощи детям и мечтают о собственной семье и любящих родителях.

Город

«Таганрогская правда» продолжает акцию «Ищу семью», с помощью которой мы стараемся найти новые семьи для детей, оставшихся без попечения родителей. Сегодня знакомим вас с сестрами — 5-летней Верой и Мирославой, которой всего 1 год 5 месяцев. Обратите внимание — при устройстве в семью разлучать детей нельзя.

Вера — сероглазая, русая, общительная, жизнерадостная девочка. Очень активна — любит подвижные игры на свежем воздухе, катание на качелях. Самостоятельная и отзывчивая, с радостью выполняет поручения взрослых, старается помогать младшим ребятам. Трогательно заботится о сестренке.

Маленькая Мирослава — светло русая, с большими серыми глазами. Активно познает жизнь, любит смотреть мультфильмы, слушать детские песни, гулять на свежем воздухе. Радуется встречам со старшей сестрой. Девочка очень ласковая, улыбчивая, подвижная.

Возможная форма устройства детей: опека.

По всем вопросам обращайтесь в отдел опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних управления образования Таганрога (пер. Красногвардейский, 1, кабинет 12, тел. 8 (8634) 64-89-98).

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Таганрогская правда

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