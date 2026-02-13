Главная » Новости Таганрога

В Таганроге и Неклиновском районе сгорели постройки из-за неисправных обогревателей

В Таганроге и Неклиновском районе с разницей в несколько дней произошли два пожара, причиной которых стали неисправные обогреватели.

К счастью, в обоих случаях обошлось без пострадавших, однако имуществу был нанесен значительный ущерб.

11 февраля в Таганроге, на улице Крепость 3-я Группа, возгорание началось из-за короткого замыкания в обогревательном приборе. Жильцы частного дома успели самостоятельно покинуть помещение до прибытия экстренных служб. В результате пожара полностью уничтожена хозяйственная постройка площадью 24 квадратных метра и кровля жилого дома на площади 10 квадратных метров.

Второй инцидент случился 8 февраля в СНТ «Рябина» Неклиновского района, также из-за короткого замыкания в отопительном приборе. Как установили специалисты, хозяева, уехав в город, оставили включенным обогреватель на втором этаже своего дома.

«Пожар на площади 30 квадратных метров ликвидировали восемь пожарных с привлечением двух единиц специальной техники», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Донское чрезвычайное ведомство призывает жителей региона строго соблюдать правила противопожарной безопасности при использовании отопительных приборов.

Ранее мы рассказывали, что в донском хуторе из-за растопленной на ночь печи сгорел дом 84-летнего пенсионера.

Фото: ГУ МЧС по РО

