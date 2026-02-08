Главная » Новости Ростовской области

В донском хуторе из-за растопленной на ночь печи сгорел дом 84-летнего пенсионера

На чтение 1 мин Просмотров 54 Опубликовано

7 февраля в Ростовской области пожар в жилом доме произошел из-за неисправной печи, которую растопили на ночь. К счастью, обошлось без пострадавших, для ликвидации огня привлекались две спецмашины.

Новости Ростовской области

Происшествие случилось в хуторе Сухом Пролетарского района. Как сообщает региональное ГУ МЧС, 84-летний хозяин дома затопил печь вечером, а сам остался ночевать в летней кухне. Утром, открыв дверь, он обнаружил сильное задымление. Мужчина выбежал на улицу и позвал на помощь соседей, которые и вызвали пожарных. Прибывшие расчеты оперативно справились с огнем, площадь возгорания составила 56 квадратных метров. По данным ведомства, в тушении были задействованы две единицы специальной техники. По результатам дознания, причиной пожара стала  неисправность печного отопления.

Всего же за сутки 7 февраля пожарно-спасательные подразделения регионального ГУ МЧС ликвидировали семь техногенных пожаров.

Ранее мы рассказали, что под Таганрогом из-за курения начался пожар в летней кухне, мужчина получил ожоги

Фото ГУ МЧС по РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости пожар происшествия Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru