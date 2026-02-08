В донском хуторе из-за растопленной на ночь печи сгорел дом 84-летнего пенсионера

7 февраля в Ростовской области пожар в жилом доме произошел из-за неисправной печи, которую растопили на ночь. К счастью, обошлось без пострадавших, для ликвидации огня привлекались две спецмашины.

Происшествие случилось в хуторе Сухом Пролетарского района. Как сообщает региональное ГУ МЧС, 84-летний хозяин дома затопил печь вечером, а сам остался ночевать в летней кухне. Утром, открыв дверь, он обнаружил сильное задымление. Мужчина выбежал на улицу и позвал на помощь соседей, которые и вызвали пожарных. Прибывшие расчеты оперативно справились с огнем, площадь возгорания составила 56 квадратных метров. По данным ведомства, в тушении были задействованы две единицы специальной техники. По результатам дознания, причиной пожара стала неисправность печного отопления.

Всего же за сутки 7 февраля пожарно-спасательные подразделения регионального ГУ МЧС ликвидировали семь техногенных пожаров.

Фото ГУ МЧС по РО