Власти ЛНР ограничили пассажирские перевозки на участках сухопутного пути из Таганрога в Крым

Помимо трассы Р-280 «Новороссия», ограничения, вступившие в силу с утра 6 июня, касаются трассы Р-150 Белгород–Мариуполь.

«Ограничены пассажирские перевозки по дорогам в сторону ДНР, Запорожской и Херсонской областей, Республики Крым», — сообщает Правительство ЛНР на своих информационных ресурсах, ссылаясь на Указ главы ЛНР Леонида Пасеченика: «О некоторых вопросах ограничения передвижения в период действия военного положения на территории Луганской Народной Республики».

Движение пассажирского транспорта ограничено из-за участившихся обстрелов ВСУ и будет действовать до особого распоряжения.

Ограничения касаются трассы Р-150 Белгород–Старобельск–Луганск–Донецк–Мариуполь (км 518+910 — км 532+255) и Р-280 «Новороссия» Ростов-на-Дону–Таганрог-Мариуполь–Мелитополь–Симферополь.

Также по территории ЛНР запрещено перевозить на автомобильном транспорте группы детей, исключение — мероприятия Минобрнауки региона. До особого распоряжения приостановлено движение всех пригородных поездов.

«В целях безопасности рекомендуем жителям не использовать для передвижения автодороги Р-150 и Р-280 «Новороссия». Внутренние автобусные рейсы продолжат функционировать, в некоторых случаях изменится их маршрут», — уточняется в сообщении.

Иллюстрация: МАХ Правительства ЛНР