В Таганроге до конца ноября перекроют движение на участке улицы Турубаровых

В Таганроге до 1 декабря будет прекращено движение транспорта по улице Турубаровых, сообщает официальный портал городской администрации.

Движение перекроют на участке от улицы Турубаровых, 71 до улицы Москатова, 11А, где будут вестись работы по капитальному ремонту сетей и котельного оборудования.

Объезд автобусов общественного транспорта, следующих по маршрутам №№ 4, 6в, 8, 10, 73, 73в, 74, 402/2, 406, 383, 36, 2т будет осуществляться от улицы Морозова по улицам Щаденко, Москатова и далее по установленной схеме маршрута.

Для других транспортных средств – согласно правилам дорожного движения.

Фото из архива