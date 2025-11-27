Главная » Новости Таганрога

В Таганроге для учеников 39 школы полицейские провели «Урок мужества»

Опубликовано

Детям и подросткам в ходе мероприятия также рассказали, как не стать жертвой интернет-мошенников.

Новости Таганрога

В таганрогской школе № 39 для учащихся 6-го и 9-х классов провели урок мужества под названием «Подвиг во имя жизни». Мероприятие было посвящено Дню памяти сотрудников органов внутренних дел России, погибших при исполнении служебных обязанностей, рассказали в УМВД России по городу Таганрогу.

В уроке приняли участие инспекторы по делам несовершеннолетних из Управления МВД России по Таганрогу, а также почетный гость — ветеран МВД, капитан милиции в отставке Вячеслав Коптев.

Вячеслав Михайлович поделился с ребятами своими воспоминаниями о службе в подразделении участковых уполномоченных полиции. Он рассказал о правильном взаимодействии с населением, особенностях оперативной работы и перспективах службы в правоохранительных органах для тех, кто хочет связать с ней свою жизнь.

Полицейские, в свою очередь, предупредили школьников об актуальной сегодня проблеме IT-мошенничества. В условиях активного использования интернета подростками, сотрудники МВД рассказали о различных схемах обмана и дали советы, как не стать жертвой мошенников. Учащиеся узнали, как распознавать мошеннические сайты и сообщения, а также узнали, что делать при подозрительных предложениях в сети.

После основной части мероприятия участники посетили школьный музей и оставили свои записи в книге посетителей.

Фото: УМВД России по городу Таганрогу

новости полиция Таганрог школьники
