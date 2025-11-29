Главная » Город

В Таганроге девушку выгнали из ТРЦ во время воздушной атаки: комментарий городских властей

На чтение 2 мин Просмотров 1 Опубликовано

В соцсетях и СМИ получил резонанс инцидент, произошедший в ночь на 25 ноября, когда Таганрог подвергся массированной атаке БПЛА. Сообщается, что охранник ТРЦ «Мармелад» во время объявленной беспилотной опасности выгнал на улицу молодую девушку.

Город

Очевидцы пишут, что после объявления о воздушной тревоге людей эвакуировали на первый этаж, а когда опасность миновала — разрешили покинуть ТРЦ. Большая часть посетителей (в кинотеатре проходят ночные сеансы, поэтому в ТРЦ и находились таганрожцы) уехала на своих автомобилях.

«Девушке, которая также была в кинотеатре, пришлось вызвать такси, машина ехала долго. Дождаться такси в здании «Мармелада», на первом этаже, охранник не разрешил и выгнал посетительницу на улицу. Ей пришлось ждать транспорт под козырьком ТРЦ, в то время когда над городом летали беспилотники», — говорится в публикации местного сетевого издания.

За комментарием мы обратились в администрацию Таганрога.

«Специалистами администрации Таганрога в адрес руководителя ТРЦ «Мармелад» направлен запрос о разъяснении ситуации по вопросу поведения сотрудников безопасности ТРЦ во время атаки БПЛА ночью 25 ноября. По информации руководителя, девушке было предложено либо проследовать на цокольный этаж здания, либо покинуть торговый центр. Посетительница тут же вышла из «Мармелада» и уехала на такси», — говорится в ответе городских властей.

Фото «Таганрогской правды»

администрация Таганрога атака БПЛА обратная связь ТРЦ Мармелад
