В Таганроге автобусы маршрута № 60 не выходят на линию из-за нехватки водителей

Жители Таганрога обеспокоены отсутствием на линии автобусов, следующих по маршруту № 60 «Школа № 39 – Порт».

Горожане сообщают, что добраться к 39-й школе из центра города и сейчас очень сложно, ситуация с транспортом напряженная, а к началу учебного года она только усугубится. Предлагают и такой путь решения проблемы, как запуск по указанному маршруту электробусов.

За разъяснениями мы обратились в администрацию города.

Нам пояснили, что по состоянию на 13 августа 2024 года автобусы маршрута № 60 «Школа № 39 – Порт» транспортной организацией ООО «Автолайн» не выпускаются. Это связано с массовыми увольнениями водительского состава. Перевозчик занимается решением вопроса по привлечению водителей на данным маршрут.

«Администрация Таганрога к транспортной организации ООО «Автолайн» применяет штрафные санкции. Претензионная работа по применению штрафных санкций к данному перевозчику будет продолжена», – говорится в офциальном ответе.

Фото из архива: ttransport.ru