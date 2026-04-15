17 апреля в Таганроге пройдут фестиваль профессий и ярмарка трудоустройства

17 апреля Таганрог присоединится к региональному этапу Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Это ежегодное событие, которое объединяет соискателей и работодателей из разных отраслей промышленности: от малого и среднего бизнеса до больших корпораций.

В рамках мероприятия, помимо демонстрации возможностей трудоустройства от ведущих компаний, запланированы интерактивные мероприятия, направленные на профессиональное самоопределение. Среди них – образовательные сессии, профориентационные игры и квесты, а также практические занятия и тренинги, посвященные вопросам карьерного развития и поиска работы.

Привлеченные специалисты, наряду с представителями компаний-работодателей, окажут содействие студентам, выпускникам и их родителям в определении наиболее перспективных сфер для дальнейшей профессиональной деятельности. Участники, еще не определившиеся с выбором будущей специальности, смогут получить информацию о самых востребованных образовательных программах.

В кадровом центре «Работа России» Таганрога пройдут мастер-классы по востребованным на рынке труда профессиям «Попробуй себя в профессии», «Час с профессионалом», флешмоб «Планета профессий».

Для тех, кто ищет работу, состоятся встречи с работодателями, мастер-классы и тренинги по составлению резюме и подготовке к собеседованию, открытые отборы на предприятия.

Карьерные консультанты расскажут о возможностях получения услуг с использованием портала «Работа России», о значении правильного выбора будущей профессии, научат, как избежать ошибок и разочарований при выборе профессий.

На ярмарке будет работать консультационный пункт Государственного фонда «Защитники Отчества». Ветераны СВО, участники боевых действий и члены их семей смогут узнать обо всех полагающихся мерах поддержки, включая медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, предоставление технических средств реабилитации и санаторно-курортного лечения. Специалисты кадрового центра окажут консультации по вопросам трудоустройства и переобучения ветеранов и членов их семей.

Центром «Мой бизнес» будет организована консультационная зона «Открой свое дело». Специалисты центра проведут индивидуальные и групповые консультации для гостей ярмарки по вопросам, связанным с открытием и развитием собственного бизнеса, расскажут о мерах господдержки, а также помогут определиться с карьерным вектором выпускникам и соискателям, заинтересованным в начале предпринимательской деятельности.

Ярмарка трудоустройства и фестиваль профессий стартуют 17 апреля в 10 часов. Адрес кадрового центра: ул. С. Шило, 202 А, телефоны для справок: 8 (8634)318-581, 318-560.