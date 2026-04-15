Главная » #Работа

17 апреля в Таганроге пройдут фестиваль профессий и ярмарка трудоустройства

На чтение 2 мин Просмотров 30 Опубликовано

17 апреля Таганрог присоединится к региональному  этапу Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Это ежегодное событие, которое объединяет соискателей и работодателей из разных отраслей промышленности: от малого и среднего бизнеса до больших корпораций.

В рамках мероприятия, помимо демонстрации возможностей трудоустройства от ведущих компаний, запланированы интерактивные мероприятия, направленные на профессиональное самоопределение. Среди них – образовательные сессии, профориентационные игры и квесты, а также практические занятия и тренинги, посвященные вопросам карьерного развития и поиска работы.

Привлеченные специалисты, наряду с представителями компаний-работодателей, окажут содействие студентам, выпускникам и их родителям в определении наиболее перспективных сфер для дальнейшей профессиональной деятельности. Участники, еще не определившиеся с выбором будущей специальности, смогут получить информацию о самых востребованных образовательных программах.

В кадровом центре «Работа России» Таганрога пройдут мастер-классы по востребованным на рынке труда профессиям «Попробуй себя в профессии», «Час с профессионалом», флешмоб «Планета профессий».

Для тех, кто ищет работу, состоятся встречи с работодателями, мастер-классы и тренинги по составлению резюме и подготовке к собеседованию, открытые отборы на предприятия.

Карьерные консультанты расскажут о возможностях получения услуг с использованием портала «Работа России», о значении правильного выбора будущей профессии, научат, как избежать ошибок и разочарований при выборе профессий.

На ярмарке будет работать консультационный пункт Государственного фонда «Защитники Отчества». Ветераны СВО, участники боевых действий и члены их семей смогут узнать обо всех полагающихся мерах поддержки, включая медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, предоставление технических средств реабилитации и санаторно-курортного лечения. Специалисты кадрового центра окажут консультации по вопросам трудоустройства и переобучения ветеранов и членов их семей.

Центром «Мой бизнес» будет организована консультационная зона «Открой свое дело». Специалисты центра проведут индивидуальные и групповые консультации для гостей ярмарки по вопросам, связанным с открытием и развитием собственного бизнеса, расскажут о мерах господдержки, а также помогут определиться с карьерным вектором выпускникам и соискателям, заинтересованным в начале предпринимательской деятельности.

Ярмарка трудоустройства и фестиваль профессий стартуют 17 апреля в 10 часов. Адрес кадрового центра: ул. С. Шило, 202 А, телефоны для справок: 8 (8634)318-581, 318-560.

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

занятость работа в Таганроге ярмарка трудоустройства
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru