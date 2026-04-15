Решаем проблемы вместе: глава Таганрога встретилась с коллективом завода «Прибой»

15 апреля глава Таганрога Светлана Камбулова провела традиционную встречу с трудовыми коллективами городских предприятий — на этот раз она побывала на заводе «Прибой» — одном из ведущих приборостроительных предприятий страны.

С 2022 года завод участвует в национальном проекте «Производительность труда», не только обеспечивает высокотехнологичное производство, но и играет важную роль в развитии Таганрога и Ростовской области.

Между администрацией Таганрога и предприятием действует соглашение о благоустройстве прилегающих территорий. Завод оказывает системную помощь участникам специальной военной операции, а также регулярно направляет благотворительную поддержку социальным учреждениям на присоединенных территориях.

Особое внимание на предприятии уделяется сотрудникам: здесь действует целый комплекс мер социальной поддержки семей работников.

«Отрадно, что работники «Прибоя» всегда активно включаются в обсуждение городских проблем. Во время прошлой встречи я получила около 100 инициатив от сотрудников завода. По большинству из них работа уже завершена», — рассказала глава Таганрога.

С какими предложениями обращались прибоевцы? Это благоустройство сквера по адресу: ул. Маршала Жукова, 2Б; ремонт тротуарных плит около Дворца детского творчества (ул. Большая Бульварная, 12/2); восстановление дороги по пер. Станочному (от ул. Шаумяна до ул. Щаденко); организация автобусной остановки «Завод «Прибой» перед предприятием и ряд других.

15 апреля заводчане передали новые обращения и наказы.

«Часть из них можно реализовать в кратчайшие сроки, остальные также будут обязательно проработаны. Выражаю огромную благодарность коллективу завода «Прибой» и его руководителю — Роману Гладкову — за профессионализм, преданность делу и активное участие в жизни города. Будем работать дальше — вместе мы способны на многое», — подчеркнула Светлана Камбулова.

Фото МАХ Светланы Камбуловой

