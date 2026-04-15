В Таганроге акция «Тотальный диктант» пройдет 18 апреля на двух площадках

Традиционные площадки «Тотального диктанта» в Таганроге — ТИ имени А.П. Чехова — ул. Инициативная, 48, а также библиотека имени А.П. Чехова — ул. Петровская, 96.

Регистрация открыта до 18 апреля включительно. Диктант пройдет в онлайн и офлайн форматах.

В 2026 году диктант можно будет написать более чем в тысяче населенных пунктов России, от Калининграда до Чукотки. Автором текста нынешней акции стал Алексей Варламов — писатель, публицист, исследователь истории русской литературы XX века, доктор филологических наук, профессор МГУ, ректор Литературного института имени А. М. Горького. Его текст продиктуют в вузах, школах, библиотеках, в торговых центрах и гипермаркетах, и в других местах.

Отметим, что в рамках проекта «Тот.Язык» текст Варламова был переведен на 26 национальных языков, и представители национально-культурных объединений смогут написать диктант на родном языке.

В Таганроге проверить свои знания по русскому языку смогут все желающие. Регистрация на «Тотальный диктант» проходит на сайте totaldict.ru. На странице ВКонтакте  вы найдете подробную инструкцию по регистрации.

Добавим, что в прошлом году в акции приняли участие 188 таганрожцев разных возрастов и профессий.

Фото Таганрогского института имени А.П. Чехова

