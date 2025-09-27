В Таганроге 9-летняя Варвара сварила идеальное варенье и победила в конкурсе

В Таганроге на творческой и гостеприимной площадке китайской чайной «Горький Мао» прошел III городской открытый конкурс вареньеваров, организованный Анной Коваленко (хозяйкой чайной) и Ириной Мосиной из мастерской вкусов «Сделано в Скараманковке».

Надо же было случиться, что именно ко времени конкурса в Таганрог заявился настоящий ливень! Вероятно, он немного распугал участников. Мастериц пришло меньше, чем в прошлом году. Однако, в конкурсе поучаствовала даже гостья из Ростова-на Дону. Победители получили «Дипломы вареньеваров», а занявшие первые места – особенные ложки на память.

Прошлогодний победитель конкурса Ирина Булгакова в этом году заняла IV место и стала «Народным вареньеваром» (так назывался приз зрительских симпатий). А «Вареньеваром года» и абсолютным победителем стала девятилетняя Варвара Гущина. Своё варенье она придумала и сварила сама. К каждому сладкому произведению девочка сочиняет рассказ, где «действующими лицами» являются используемые в рецепте продукты.

В прошлом году Варя тоже участвовала в конкурсе, но готовить ей помогала мама. На этот раз девочка справилась сама. Уже знала, сколько взять сахара, сама порезала фрукты, сама подобрала количество специй и следила за приготовлением, помешивала. Мама помогла только разложить по баночкам. В результате получилось идеальное сливовое варенье. Это признали все проголосовавшие.

«Получилось не просто хорошо, а очень хорошо. Это я как профессионал говорю. Варенье сварено правильно, доведено до правильной консистенции, отлично подобраны специи, — замечает Ирина Мосина. — В варенье из сливы победительница добавила натуральную корицу, не кассию, которой под видом корицы, в основном, торгуют в магазинах».

Второе место досталось Вариной сестре Тамаре, которая придумала варенье из яблок, винограда и имбиря. Организаторы отметили: «яблоки плотненькие, как цукатики. Вкусно». А третье место заняла Яна Малык. Она еще до конкурса принесла пакет с вареньями и оставила его в чайной, немало заинтриговав жюри.

Площадке соревнований добавил красок еще один тематический конкурс детских рисунков — «Пчёлка». Около 30 юных таганрожцев с большой любовью изобразили этих полезных и трудолюбивых насекомых, которым тоже есть что «предложить» на сладкое.

А еще в день конкурса можно было снять пробу самых интересных продуктов из мастерской вкусов, где готовят Ирина Мосина и Анжелика Перепелица. К примеру, варенья — из баклажанов «Синенькое», из помидоров с цитрусами «Помо д’оро», из груши с инжиром и ранетом «Янтарные бусы», и даже сербский соус «Айвар» из запечённых на дровах болгарских перцев. У организаторов кредо – любовь к традициям. Мы уже как-то рассказывали о проекте «Прабабушкина тетрадь»: как собирают старинные семейные рецепты горожан, и хорошо представляют себе старших и младших за одним столом, когда все вместе готовят, общаются, пьют чай обмениваются новостями.

В следующем году подобный конкурс тоже планируется, так что уже можно начинать думать над особенным рецептом, который всех удивит. А вам не жаль немного забытого в беготне нашего времени искусства? Может, кто-то еще помнит, как кипят тазы, поднимается нежно-розовая пенка, и бабушка протягивает вам ложечку – попробовать. А еще – этот умопомрачительный аромат на весь дом, аромат малинового варенья и безоблачного детства.

Марина ДАРЕНСКАЯ, фото Марии Соловьевой и предоставленные организаторами конкурса