В Таганроге 4 марта включат сирены и проверят систему оповещения населения

4 марта в Таганроге пройдет плановая проверка системы оповещения населения. В ходе учений будут задействованы электросирены и уличные громкоговорители, что позволит оценить их техническую готовность к работе в случае реальной чрезвычайной ситуации.

Проверка начнется в 10 часов 43 минуты. Через средства оповещения будет передан текст: «Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!».

Как пояснили в городском Управлении защиты от ЧС, звук сирен является сигналом «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!». Услышав его, жителям рекомендуется включить телевизоры или радиоприемники для получения важной информации. Подобные тренировки проводятся регулярно для поддержания систем в постоянной готовности и информирования граждан о порядке действий при угрозе ЧС.

Фото donland.ru