В Таганроге 31 марта пройдут отключения света и газа на нескольких улицах

31 марта в Таганроге останутся без света жители нескольких улиц, еще на одной ограничат газоснабжение. Отключения связаны с проведением плановых работ. Об этом сообщает ресурс «ЖКХ под контролем» в мессенджере МАХ.

Электричество будет ограничено в районах переулков Бригадного и Лагерного, улиц Ломоносова и Одесской. Работы планируется завершить до 17.00.

Также сообщается, что ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» проведет работы, на время которых будет ограничено газоснабжение на улице Галицкого. Завершиться они должны до 15.00.

Фото rosseti-yug.ru