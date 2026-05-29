Житель Таганрога угнал автомобиль у знакомого после ссоры

Теперь ему грозит до 5 лет колонии.

В Таганроге полицейские раскрыли угон автомобиля. В отдел полиции № 3 УМВД России по городу обратился 42-летний местный житель. Мужчина заявил, что у него угнали черный Hyundai Accen, припаркованный возле дома.

В ходе проверки выяснилось, что накануне происшествия к заявителю в гости приходил знакомый. Во время встречи оба мужчины употребляли алкоголь, после чего между ними вспыхнул конфликт. Хозяин квартиры выгнал гостя и лег спать. На следующий день владелец обнаружил пропажу автомобиля и сразу обратился в полицию.

Сотрудники Госавтоинспекции вместе с коллегами из уголовного розыска провели оперативно-розыскные мероприятия и установили подозреваемого. Им оказался 40-летний местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит наказание — до пяти лет лишения свободы.

Фото: МВД 61

