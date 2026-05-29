В Таганроге прошла ярмарка вакансий для IT-специалистов с участием 11 компаний

27 мая в Институте компьютерных технологий и информационной безопасности Южного федерального университета прошла ярмарка вакансий, собравшая студентов, выпускников и представителей ведущих компаний из сферы IT и промышленности. Среди участников были банк «Центр-инвест», RWB (объединенная компания Wildberries & Russ), Т-Образование, НКБ ВС, Спецвузавтоматика, БЕТА ИР, РНИИРС, НМФ «Нейротех», ТАНТК им. Г.М. Бериева, Синара-ГТР Таганрог и ПлейсДев.

Мероприятие состоялось в Зимнем саду ИТА ЮФУ и стало одной из крупнейших площадок для прямого контакта работодателей с будущими специалистами. Ярмарку посетили более 400 студентов. Участники имели возможность лично пообщаться с представителями компаний, узнать о требованиях к молодым кадрам, задать вопросы о карьерном росте и оставить свои резюме.

По словам студентов, сейчас при поиске работы на популярных платформах соискатели часто сталкиваются с тем, что их резюме даже не доходят до работодателя из-за автоматического отбора. На ярмарке вакансий есть возможность лично познакомиться с представителями компаний, обменяться контактами, получить обратную связь и приглашения на стажировку или практику.

Организаторы подчеркнули, что проведение ярмарки вакансий — важный этап в укреплении партнерства между университетом и индустрией. Такие мероприятия способствуют формированию профессионального сообщества и помогают студентам в трудоустройстве.

