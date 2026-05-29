Главная » Новости Ростовской области

80 вражеских беспилотников были уничтожены минувшей ночью в небе над Ростовской областью

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

Были атакованы 9 районов региона.

Новости Ростовской области

В ночь на 29 мая донской регион вновь подвергся массированной атаке вражеских беспилотников. В ходе отражения воздушного нападения было уничтожено более 80 БПЛА, сообщил на своих страницах в соцсетях губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Он сообщил, что в зону атаки попали 9 районов донского региона: Каменский, Кашарский, Чертковский, Миллеровский, Тарасовский, Тацинский, Красносулинский, Морозовский, Шолоховский.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — написал Юрий Слюсарь.

По сообщению Минобороны России, с вечера 28 мая до семи утра 29 мая дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 208 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями 13 регионов страны, а также над акваторией Азовского моря. Кроме Ростовской области, атаке подверглись Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Волгоградская, Курская, Орловская, Саратовская, Тверская, Ярославская области, Краснодарский край и Республика Крым.

Фото из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

атака БПЛА массированная атака новости происшествия Ростовская область Юрий Слюсарь
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru