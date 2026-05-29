80 вражеских беспилотников были уничтожены минувшей ночью в небе над Ростовской областью

Были атакованы 9 районов региона.

В ночь на 29 мая донской регион вновь подвергся массированной атаке вражеских беспилотников. В ходе отражения воздушного нападения было уничтожено более 80 БПЛА, сообщил на своих страницах в соцсетях губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Он сообщил, что в зону атаки попали 9 районов донского региона: Каменский, Кашарский, Чертковский, Миллеровский, Тарасовский, Тацинский, Красносулинский, Морозовский, Шолоховский.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — написал Юрий Слюсарь.

По сообщению Минобороны России, с вечера 28 мая до семи утра 29 мая дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 208 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями 13 регионов страны, а также над акваторией Азовского моря. Кроме Ростовской области, атаке подверглись Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Волгоградская, Курская, Орловская, Саратовская, Тверская, Ярославская области, Краснодарский край и Республика Крым.

Фото из архива