В школах Таганрога открылись лагеря дневного пребывания детей

На осенних каникулах, которые начались 27 октября, более 3000 таганрогских школьников воспользуются возможностью посещать лагеря с дневным пребыванием.

В этом году такие лагеря открыты на базе 31 школы и одного учреждения дополнительного образования.

28 октября на праздничном открытии осенней смены в школе № 12 побывала глава Таганрога Светлана Камбулова.

В этой школе каждую весеннюю, осеннюю и летнюю смены работает пришкольный лагерь «Вдохновение», который посещают более 100 ребят. Лагерь имеет патриотическую направленность. Осенью 2025 года здесь работают три отряда — «Орлята России», «Движение Первых», «Юнармия».

«Уже несколько лет в школе № 12 успешно реализуется проект психолого-педагогического класса. Старшеклассники имеют уникальную возможность не только получить теоретические знания, но и применить их на практике. Именно они становятся вожатыми в пришкольном лагере. Настоящими мудрыми наставниками младших школьников. Ребята учатся руководить, решать конфликты и становятся для малышей настоящими друзьями», — рассказала Светлана Камбулова.

Смена в каждом пришкольном лагере продлится 5 дней. Каждый день для ребят организуют экскурсии, квесты, конкурсы, спортивные игры и развлечения. Все школьников обеспечат двухразовым питанием за счет средств областного бюджета.

Иллюстрация: Telegram-канал Светланы Камбуловой

