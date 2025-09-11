Главная » #Промышленность

В сентябре можно виртуально «прогуляться» по таганрогским предприятиям

На чтение 1 мин Просмотров 23 Опубликовано

Ставшая традиционной интерактивная выставка промышленности приурочена ко Дню города.

#Промышленность

В Таганроге в течение сентября будет проходить виртуальная выставка предприятий города. На интернет-ресурсах администрации города будет появляться информация о предприятиях Таганрога, специфике их работы, производимой продукции, новых проектах, достижениях, потребностях в кадрах.

Впервые выставка-знакомство с «флагманами» таганрогской промышленности прошла в сентябре 2023 года и была посвящена  325-летию со дня основания города. Она вызвала интерес у таганрожцев и гостей города, поэтому было решено сделать такое мероприятие ежегодным. В прошлом году выставка-презентация предприятий Таганрога прошла в виртуальном формате, с учетом введенного запрета на проведение массовых мероприятий. Аналогичным образом выставка состоится и в этом году.

Таганрог сегодня – один из крупных промышленных городов Ростовской области. В городе функционируют более 200 крупных и средних предприятий и порядка 12 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото: администрация Таганрога

