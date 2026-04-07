В селе под Таганрогом мужчина скончался от ожогов после пожара, начавшегося из-за утечки и воспламенения газа

6 апреля в селе Лакедемоновка под Таганрогом произошел пожар, в результате которого погиб 62-летний местный житель. По информации регионального управления МЧС, возгорание началось в летней кухне частного дома.

По предварительным данным, мужчина проводил работы по замене резинового шланга газовой плиты. Не почувствовав запаха газа, он уснул, а проснувшись, решил закурить, что и привело к воспламенению. В результате происшествия пострадавший получил ожоги лица, шеи и кистей, после чего был госпитализирован в ожоговый центр Ростова, однако спасти его не удалось.

На месте работали восемь пожарных, которые с помощью двух единиц спецтехники ликвидировали возгорание на площади 50 квадратных метров.

Фото ГУ МЧС по РО