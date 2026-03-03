Главная » Новости Таганрога

В рыбном цехе под Таганрогом форель «изготовили» из лосося

На чтение 1 мин Просмотров 55 Опубликовано

Специалисты регионального Россельхознадзора выявили факт несоответствия сырья вырабатываемой продукции.

Новости Таганрога

В Мясниковском районе Ростовской области предприниматель при изготовлении 269 кг «форели охлажденной» в качестве сырья использовал сырье, не соответствующее конечной продукции, в том числе «лосось охлажденный».

Это является нарушением из сферы ветеринарного законодательства, поскольку в данном случае не обеспечивается прослеживаемость продукции на производстве. Данный факт был выявлен управлением Россельходнадзора по региону при проведении мониторинга и анализа данных системы «Меркурий», сообщает надзорное ведомство.

В адрес руководства рыбного цеха объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Ранее оформленные ветеринарные документы на продукцию, по которой  выявлено нарушение, аннулированы.

Фото: freepik

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости Россельхознадзор Ростовская область Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru