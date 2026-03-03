В рыбном цехе под Таганрогом форель «изготовили» из лосося

Специалисты регионального Россельхознадзора выявили факт несоответствия сырья вырабатываемой продукции.

В Мясниковском районе Ростовской области предприниматель при изготовлении 269 кг «форели охлажденной» в качестве сырья использовал сырье, не соответствующее конечной продукции, в том числе «лосось охлажденный».

Это является нарушением из сферы ветеринарного законодательства, поскольку в данном случае не обеспечивается прослеживаемость продукции на производстве. Данный факт был выявлен управлением Россельходнадзора по региону при проведении мониторинга и анализа данных системы «Меркурий», сообщает надзорное ведомство.

В адрес руководства рыбного цеха объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Ранее оформленные ветеринарные документы на продукцию, по которой выявлено нарушение, аннулированы.

