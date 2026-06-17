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В Ростовскую область прибыло свыше тонны арбузов из Узбекистана

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Фитосанитарный контроль продукции нарушений не выявил.

Новости Ростовской области

В первую декаду июня сотрудники регионального Россельхознадзора провели карантинный фитосанитарный контроль 69 партий арбузов, поступивших из Узбекистана в Ростовскую область.

Общий вес продукции превысил 1,3 тысячи тонн. Получатели заранее уведомили о прибытии подкарантинного груза, который сопровождался необходимыми фитосанитарными сертификатами. Чтобы проверить качество узбекских арбузов, специалисты ведомства отобрали образцы и направили их в лабораторию Донского филиала «ЦОК АПК».

По результатам исследований карантинных объектов в арбузах не выявили. По итогам проверки было составлено 69 актов карантинного фитосанитарного контроля. После завершения всех процедур грузы отправили получателям.

Фото: magnific

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Таганрогская правда

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